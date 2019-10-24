Достопримечательности Самары появятся на транспортных картах Москвы

В Москве запустят лимитированный выпуск эксклюзивных транспортных карт на тему "Самара космическая" иллюстрирована фотографиями Жигулей, Самарской Луки, ЦСКБ "Прогресс", стадионом "Самара-Арена", бункером Сталина и другими достопримечательностями Самарского края, пишет august.ru.

Дизайн был разработан туристским информационным центром Самарской области. Проект реализован в результате совместной работы Полномочного Представительства губернатора области при Президенте России и правительстве страны с правительством Москвы, департаментом транспорта столицы и московским метрополитеном.