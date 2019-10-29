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Общество

"Дорожный пристав" помог собрать с должников Тольятти почти 2 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти прошел второй рейд с использованием аппаратно-программного комплекса "Дорожный пристав", сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области. В потоке он определял по государственным регистрационным знакам автомобили, принадлежащие должникам.

В рамках мероприятия на месте через переносные платежные терминалы должниками по различным категориям исполнительных производств погашена задолженность на общую сумму 1,99 млн рублей. Автомобили тех, кто не смог погасить задолженность сразу, были арестованы. На штрафстоянку отправлено 34 машины.

Подобные рейды будут проводиться Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области на постоянной основе.

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