Ольгу Гальцову переизбрали на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы переизбрали действующего уполномоченного по правам человека в регионе Ольгу Гальцову на новый срок. Выборы были проведены тайным голосованием.

Как пояснил председатель думы Геннадий Котельников, в соответствии с областным законом об уполномоченном по правам человека в регионе он назначается депутатами путем тайного голосования сроком на пять лет.

"Для назначения на должность в губернскую думу Самарским региональным отделением ассоциации юристов России внесена кандидатура Гальцовой Ольги Дмитриевны — действующего уполномоченного по правам человека в нашей области. Кандидатура Ольги Дмитриевны рассмотрена в сентябре на заседании Самарской губернской думы и 24 октября 2019 г. согласована с уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой Татьяной Николаевной", — отметил Геннадий Котельников.

Перед проведением процедуры тайного голосования Ольга Гальцова выступила с небольшой речью, в которой подчеркнула, что для нее наступает очень ответственный момент.

"В конечном итоге вы даете оценку не только моей деятельности, но и аппарата уполномоченного, общественного совета, который активно работал на протяжении всех пяти лет, экспертного совета, куда были включены представители общественных организаций, научного сообщества, а также тех общественных помощников, которые работают в каждом муниципальном образовании (этот институт был создан в течение пяти лет моей работы). В преддверии сегодняшней думы мною вместе с аппаратом подготовлены основные направления деятельности уполномоченного на новый срок и вам розданы. Твердо считаю, что главная задача уполномоченного по правам человека — это содействие в реализации прав человека и гражданина на территории Самарской области с целью повышения качества жизни наших граждан", — сказала Ольга Гальцова.

Депутаты в свою очередь высказали ей слова поддержку и высоко оценили качество ее работы. Так, депутат Николай Ренц отметил, что Ольга Гальцова — "человек, который не боится иметь свою точку зрения, отстаивать ее и задавать неудобные вопросы", за что он к ней испытывает особое уважение.

Депутат Александр Колычев, в свою очередь, назвал Ольгу Гальцову "лучшим уполномоченным по правам человека среди тех, кто был в регионе".

В итоге путем тайного голосования депутаты приняли решение об избрании Ольги Гальцовой на новый срок: за ее назначение проголосовали 32 человека, против — 5.

"Уважаемые депутаты, благодарю за оказанное доверие и обещаю, что вместе будем делать все возможное, чтобы граждане чувствовали внимание и заботу и со стороны депутатов, и со стороны уполномоченного по правам Самарской области", — подчеркнула Ольга Дмитриевна, после чего принесла присягу и вступила в должность.