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Суды Происшествия

Облсуд переквалифицировал обвинения Сергею Заваде и почти вдвое сократил срок

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобу на приговор бывшему замглавы Ленинского района Сергею Заваде, получившему семь лет и два месяца "строгача" по обвинению во взятке и покушении на мошенничество. В итоге ему значительно изменили обвинение и снизили наказание - до четырех лет колонии общего режима. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, Завада, занимая пост замглавы Ленинского района, с сентября 2017 г. по 5 февраля 2018 г. получал от предпринимателя незаконные "выплаты" за то, чтобы "закрывать глаза" на незаконное использование спортплощадки во дворе на ул. Клинической.

Задержали Сергея Заваду полицейские 5 февраля 2018 г. после получения 50 тыс. руб. от Рустама Гильфанова. Последний по делу проходил потерпевшим.

По окончании следствия Завада предстал перед судом Ленинского района. 1 апреля суд признал его виновным в получении взятки и покушении на мошенничество. Заваде назначили семь лет и два месяца колонии строгого режима. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Этот приговор был обжалован, и 22 октября апелляционная инстанция Самарского облсуда значительно изменила его.

Суд снизил размер наказания, назначенного Заваде за покушение на хищение денег, предназначенных для оплаты работ по муниципальному контракту, по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ до года и 10 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

Кроме того, суд переквалифицировал действия Завады с п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Взятка"), на ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество") и назначил ему за это три года лишения свободы. Суд исключил из приговора указание на то, что Завада совершил особо тяжкое преступление.

По совокупности двух преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), путем частичного сложения наказания суд назначил Заваде четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, облсуд зачел Заваде срок содержания под стражей с 5 февраля 2018 г. по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня в колонии общего режима.

В остальном приговор суда Ленинского района от 1 апреля оставили без изменения, а апелляционное представление гособвинителя - без удовлетворения. Это апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке.

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