Самарские депутаты обсудили готовность города к зиме

29 октября в Думе Самары состоялось заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии под председательством Павла Чумака. Депутаты обсудили старт отопительного сезона и подготовку техники к работе в зимних условиях, а также реализацию в 2019 году муниципальной программы "Комфортная городская среда".

О подаче теплоснабжения на территории города депутатам доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин. Он напомнил, что с 17 мая и до середины октября в целях контроля за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период в Самаре действовал городской штаб. В него входили представители администраций города и районов, ГЖИ по Самарской области, Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, МП "ГАТИ по благоустройству" и ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Отопительный сезон в этом году начался в конце сентября, тепло подали в 10261 многоквартирный дом (100%).

Депутаты внесли предложение, которое может позволить сэкономить как бюджетные деньги, так и средства жильцов. Спикер думы Алексей Дегтев отметил, что во многих домах со скатной крышей теплоузлы расположены на чердаке, и их ветхая изоляция вызывает потери энергоресурсов и обледенение нагретой кровли. В итоге возникает угроза падения наледи и разрушения самой крыши, что впоследствии требует расходов на ее ремонт.

По словам Алексея Дегтева, инспекторам, входящим в состав комиссии, следует уделять больше внимания наличию теплоизоляции труб.