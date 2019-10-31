16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Восемь из 24 депутатов Безенчукского района уличены в сокрытии доходов и имущества Первым претендентом на пост главы Новокуйбышевска стал Виктор Русин В градостроительной политике Самары хотят применить опыт создания мастер-планов Концепцию застройки территории вокруг тольяттинского ДКиТ обсудят с жителями города Глава Большой Черниговки заплатит штраф в 20 тыс. руб. за нецелевое расходование 653,6 тыс. руб. субсидий

Муниципалитеты Власть и политика

Самарские депутаты обсудили готовность города к зиме

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

29 октября в Думе Самары состоялось заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии под председательством Павла Чумака. Депутаты обсудили старт отопительного сезона и подготовку техники к работе в зимних условиях, а также реализацию в 2019 году муниципальной программы "Комфортная городская среда".

О подаче теплоснабжения на территории города депутатам доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин. Он напомнил, что с 17 мая и до середины октября в целях контроля за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период в Самаре действовал городской штаб. В него входили представители администраций города и районов, ГЖИ по Самарской области, Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, МП "ГАТИ по благоустройству" и ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Отопительный сезон в этом году начался в конце сентября, тепло подали в 10261 многоквартирный дом (100%).

Депутаты внесли предложение, которое может позволить сэкономить как бюджетные деньги, так и средства жильцов. Спикер думы Алексей Дегтев отметил, что во многих домах со скатной крышей теплоузлы расположены на чердаке, и их ветхая изоляция вызывает потери энергоресурсов и обледенение нагретой кровли. В итоге возникает угроза падения наледи и разрушения самой крыши, что впоследствии требует расходов на ее ремонт.

По словам Алексея Дегтева, инспекторам, входящим в состав комиссии, следует уделять больше внимания наличию теплоизоляции труб.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" от 1 ноября.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3