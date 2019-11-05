На площади Куйбышева пройдет генеральная репетиция Парада Памяти

В среду, 6 ноября, в 16:00 на площади им. Куйбышева состоится генеральная репетиция Парада Памяти.

Напомним, 7 ноября в 12:00 в Самаре в девятый раз состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 1941 года в "запасной столице" Куйбышеве.

Каждый год Парад Памяти посвящается важной для истории страны теме, в этот раз - "Солдатской Славе". Миллионы судеб рядовых солдат - погибших на фронте или с победой вернувшихся домой - вновь в центре внимания всей России.

Главной биографией станет судьба участника исторического парада 7 ноября 1941 года, последнего живого Героя Советского Союза 3-й ударной армии, водрузившей над рейхстагом Знамя Победы, жителя Самары Владимира Ивановича Чудайкина.

О подвиге врачей напомнит и еще одна тема этого памятного события - "Эвакогоспиталь как памятник солдату". Она приурочена к 100-летию Самарского медицинского университета.

В прохождении по площади Куйбышева примут участие 125 парадных расчетов в составе действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ всех регионов ПФО и РФ.