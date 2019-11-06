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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Владимир Кошелев провел заседание комитета по строительству "Деловой России"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках форума "Управление и контроль строительства" прошло открытое заседание комитета по строительству "Деловой России" под председательством Владимира Кошелева с участием заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина.

Фото: Фото предоставлено автором

На заседании выступили вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративными отношениями ПАО "Группа компаний ПИК" Дмитрий Тимофеев, член генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель комитета по жилой недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), генеральный директор ГК "Доверие" Дмитрий Панов, член генерального совета "Деловой России", владелец ООО ГК "Удача" Владимир Прохоров и другие члены комитета.

Главными в повестке заседания стали вопросы перехода строительной отрасли на новые правила финансирования. "На сегодняшний день все больше застройщиков жилья переходят на механизм строительства с привлечением средств граждан посредством их размещения на счетах эскроу. При этом ряд положений 214-ФЗ можно считать избыточными и ограничивающими возможности развития отрасли", — отметил модератор заседания Владимир Кошелев. Он подчеркнул, что в период перехода особенно важно оказывать информационную и административную поддержку всем застройщикам, даже если это небольшие стройки, не вызывающие интереса у уполномоченных банков.

Его поддержал в своем выступлении Никита Стасишин, по словам которого одной из побед стало постановление Правительства РФ № 480, содержащее критерии, определяющие степень готовности многоквартирного дома. Оно дало возможность плавного перехода отрасли на использование эскроу-счетов. "По 22,3 млн квадратных метра принято решение, в соответствии с которым застройщики будут финансироваться со стороны банков с использованием эскроу-счетов", — отметил замминистра.

Никита Стасишин объявил о том, что первое заседание межведомственной комиссии по решению споров между застройщиками и банками при получении проектного финансирования состоится уже на следующей неделе. Владимир Кошелев стал членом комиссии и примет активное участие в ее работе.

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