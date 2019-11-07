С начала 2019 г. 880 человек пострадало от кибермошенников из Самарской области

Замначальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области полковник юстиции Игорь Бровяков привел статистические данные о раскрытии и расследовании мошенничеств. Игорь Петрович рассказал о резонансных преступлениях, которые расследовали в 2019 году.

"За девять месяцев 2019 г. в производстве следственных подразделений органов внутренних дел Самарской области находилось 1588 уголовных дел о мошенничествах, совершенных с использованием средств мобильной связи и интернета. За этот период в суд направили 20 таких уголовных дел по 208 эпизодам преступлений. Привлечено к уголовной ответственности 25 обвиняемых, пять из них в момент совершения преступлений отбывали наказания в местах лишения свободы. Сейчас по 18 уголовным делам о "дистанционных" мошенничествах суды Самарской области вынесли обвинительные приговоры 22 обвиняемым. Количество пострадавших от мошенничеств, совершенных с использованием сотовой связи, признанных в последующем потерпевшими по уголовным делам в рассматриваемом периоде, составило 880 человек", — рассказал Игорь Бровяков.

Также замначальника ГСУ обратил внимание на способы защиты от подобных мошенничеств и посоветовал жителям Самарской области быть более осмотрительными при общении с посторонними.

"Чтобы защитить свои данные и деньги от мошенников жителям Самарской области и иных регионов РФ необходимо быть более внимательными и, по возможности, проверять информацию, получаемую в интернете, тем более, если оппонент просит произвести какие-либо действия, связанные с передачей денег. Ни при каких обстоятельствах нельзя не разглашать персональные данные о себе и имеющихся банковских картах, тем более, если вы не уверены, что общаетесь с представителем банка. Если же вы получили СМС-сообщение о возникших проблемах с картой, ни в коем случае не перезванивайте на предлагаемые номера. С какими-либо вопросами по поводу обслуживания банковских карт необходимо обращаться непосредственно в отделение банка, либо звонить на официальные абонентские номера (указаны на картах, либо на банкоматах). В случаях продажи/покупки товаров через торговые площадки никому ни при каких обстоятельствах не стоит сообщать сведения о своих банковских картах и номерах счетов. Если возникла необходимость в получении предоплаты, лучше договориться о личной встрече. Также необходимо обратить внимание на то, что продавец не желает встречаться, придумывая отговорки (находится в другом городе, уже есть покупатели и тому подобное), но при этом настаивает на переводе денег", — отметил Игорь Бровяков.