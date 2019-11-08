В Самару приехал "Человек планеты" из Книги Гиннеса

В пятницу, 8 ноября, в самарском ТРК "Аврора Молл" состоялась встреча с параспортсменом Сергеем Бурлаковым. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Диалог на равных".

Сергей в результате несчастного случая пережил четырёхкратную ампутацию конечностей. Несмотря на это, он стал победителем марафона, пробежав на протезах дистанцию в 42 км и обогнав при этом 12 тыс. здоровых участников. Помимо этого, Сергей — чемпион мира по каратэ, мастер спорта России по плаванию, пулевой стрельбе и легкой атлетике.

За эти достижения он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, получив титул "Человек планеты", и был награжден спортивным "Оскаром" Международной академией боевых искусств в США.

"Благодарен судьбе, что у меня такая жизнь. У меня не было бы моей любимой женщины, детей, собак, тещи, друзей", — говорит параспортсмен о своей особенности.

Во время встречи с самарцами Сергей Бурлаков рассказывал о том, как побороть жизненные трудности, где искать вдохновение и как достигать поставленных целей. Беседа шла в формате вопрос-ответ. Гостя засыпали вопросами о жизни и мотивации, спрашивали советы по достижению целей.

"Самое главное чувство в этой жизни — это любовь. Как только вы полюбите то, что вы делайте — вы будете лучшими из лучших," — поделился Сергей Бурлаков. При этом он отмечает, что любое решение только за самим человеком, но поддержка очень сильно мотивирует не сдаваться.

После беседы Сергея долго не отпускали — было много желающих сфотографироваться и лично поблагодарить за встречу. Прощаясь, человек планеты пообещал приехать в Самару снова и поучаствовать в местном марафоне.