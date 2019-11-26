В Общественной палате Самарской области обсудили лучшие практики и тренды корпоративного волонтерства

В Общественной палате Самарской области 19 ноября состоялась дискуссионная панель "Тренды и лучшие практики корпоративных волонтерских и социальных проектов" в рамках регионального этапа премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник" в категории "КСО и благотворительность". В мероприятии приняли участие участники регионального отделения Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), общественных организаций, благотворительных фондов, бизнеса и органов власти. Организатором мероприятия выступило агентство коммуникаций "Пратон". Главной темой дискуссионной панели стали тренды в сфере волонтерства и корпоративной социальной ответственности (КСО).

Лидер регионального представительства НСКВ в Самарской области, управляющий по корпоративным вопросам компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова рассказала о работе совета за год. Среди трендов она отметила возросшее внимание к корпоративному волонтерству со стороны власти, в том числе благодаря национальным проектам, и тот факт, что сегодня волонтерство интересно не только молодежи, но и людям более старшего поколения.

"Если раньше считалось, что больше всего развивается молодежное волонтерство, то сегодня становится понятно, что в волонтерстве не менее активно участвуют граждане от 25 до 50-60 лет. Это люди, которые, как правило, являются сотрудниками корпораций, малого или среднего бизнеса, именно они являются потенциалом для расширения участников волонтерского движения, — рассказала Анна Бушлякова. — В отношении волонтерства у государства серьезное внимание к каждому региону, и ожидается определенный рост вовлеченности в волонтерскую деятельность в рамках реализации национальных проектов. Поэтому мы, как представители бизнеса считаем, что развивая социально активных лидеров через корпоративное волонтерство, можем помочь и себе, и государству, и регионам, где мы живем".

Она подчеркнула, что НСКВ — это площадка для общения, а не организация, и что присоединиться к совету достаточно легко: "Вы видите, как свободно и открыто мы работаем в Самаре, и как легко любая организация может присоединиться для того, чтобы делать добрые дела".

Анна Бушлякова рассказала про опыт крупных проектов корпоративного волонтерства в Екатеринбурге и Перми. Отметила успешную акцию по уборке территории вокруг стадиона "Самара Арена", в которой участвовало 250 добровольцев из 13 компаний.

"В Самарской области я вижу серьезный отклик и заинтересованность со стороны властей — удается быстро решить сложные организационные вопросы. Сейчас как раз тот момент, когда формируются региональные волонтерские программы, и представители корпоративного сектора тоже могут внести туда свои предложения. Мы строим тот фундамент, на котором волонтерство будет развиваться в регионе ближайшие несколько лет. И очень важно, что есть возможность обмениваться лучшими практиками на площадке НСКВ. Мы учимся друг у друга. И главной целью на следующий год ставим — продолжать двигаться от разовых акций к системной работе".

Об активном интересе и поддержке волонтерства со стороны власти рассказал и заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. Он напомнил, что в мае 2020 года в регионе пройдет форум активных граждан "Сообщество" и призвал обратить внимание на развитие совета по благотворительности при губернаторе. "В скором времени будет проведена его реорганизация и перезапуск, — рассказал Павел Покровский. — Совет был сформирован еще при губернаторстве Константина Титова. Он продолжал работу при Владимире Артякове. Сейчас перезапускается действующим губернатором Дмитрием Азаровым. С 2020 года это будет совершенно новый совет по развитию благотворительности, ориентированный на эффективность".

Руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева рассказала, что у их организации в скором времени закончится ремонт собственного помещения, где будут принимать волонтерские команды: там будет конференц-зал и коворкинг-центр. Она также напомнила, что в декабре состоится Форум добровольцев Самарской области.

Алексей Транцев, руководитель ММОО "Инклюзивный ресурсный центр", поделился планами по созданию в Самаре инклюзивного центра полного цикла. Администрация города уже передала ему помещение размером 370 кв. м, где сейчас проходит ремонт. Открытие центра планируется уже в следующем году.

"Инклюзивный центр полного цикла — место, куда может прийти человек, который недавно получил инвалидность и потерялся в жизни, — рассказал Алексей Транцев. — Здесь он может найти себя и свое место в жизни. У нас есть гончарные курсы, декоративно-прикладное искусство, и работа с кожей и с тканью. Все курсы преподают мастера, которые не просто сидят в вузах, а те, кто реально работает на рынке под коммерческие заказы". По словам Алексея Транцева, центр еще не открыт, но у них уже есть более 400 заявок на участие в курсах. Также он рассказал, что в центре планируется открыть комнату сенсорной депривации. Из ближайших событий, связанных с "Инклюзивным ресурсным центром" — организация инклюзивных балов и благотворительного аукциона. Ближайший инклюзивный бал в этом году состоится 2 декабря. А благотворительный аукцион приглашают всех посетить 29 ноября в Экспо-Волге. Алексей Транцев подчеркнул, что "Инклюзивный ресурсный центр" всегда открыт для сотрудничества с любыми организациями. Он привел в пример несколько успешных кейсов сотрудничества с самарскими частными компаниями.

Руководитель фонда "Личное участие" Надежда Голубкова рассказала о проекте благотворительной читки, которая помогла собрать средства для поддержки детей-бабочек. Этим проектом заинтересовались многие организации.

На встрече своим опытом в сфере корпоративного волонтерства поделились представители компании "Данон", пивоваренной компании "Балтика", компании "Почта России", и "Арконик СМЗ". Им и РОО "Экологический контроль Самарской области", информационному порталу "Волга Ньюс", группе компаний Росбанк и компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России представители НКСВ вручили благодарственные письма.

"Я уверена, что развитие корпоративного волонтерства приведет к качественному изменению главного богатства вашей компании — человеческого капитала", — рассказала Анна Бушлякова.

Организаторы дискуссионной панели агентство коммуникаций "Пратон" призвали всех, кто занимается КСО и имеет в запасе интересные идеи и проекты, подавать заявки на участие в номинации "Корпоративная социальная ответственность" и "Благотворительность" Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара".