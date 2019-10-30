В Самаре стартовал десятый "Лучник"

В Самарской области начался сбор заявок на участие в региональном этапе Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара". В нашей губернии премия будет вручаться уже в десятый раз.

За годы существования самарского этапа его участниками стали порядка 4 000 авторов, представивших более 450 проектов. Церемония награждений "Лучника" стала одним из самых ожидаемых мероприятий года для специалистов по связям с общественностью, маркетологов, рекламистов, HR-специалистов, журналистов и блогеров, представителей власти, вузов и общественных организаций. Лучшие проекты Самарской области продолжают борьбу за главную профессиональную награду — статуэтку "Лучника" — в Москве.

"Конкурс интересен тем, что продвигает Самарскую область на федеральном уровне. Наш регион традиционно демонстрирует активность и креативность: по количеству и качеству проектов область не уступает федеральным округам. Приглашаю самарские компании к участию в юбилейном "Лучнике" и желаю еще раз продемонстрировать стране, что мы живем интересно, эффективно, созидательно!" — говорит Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции регионального этапа "Серебряный Лучник — Самара".

"Наше участие в работе "Серебряного Лучника" носит традиционный характер. Премия предлагает такие номинации, как "Корпоративная социальная ответственность" и "Благотворительность". Они помогают информировать о работе, которая уже ведется в регионе компаниями — лидерами социальной повестки, повышать эффективность проектов и расширять круг их участников. Считаю это очень важной составляющей конкурса", — комментирует Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, лидер регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области.

У авторов и авторских коллективов есть время, чтобы оформить заявку на участие и прописать проект. Зарегистрировать заявку на участие в премии необходимо до 10 декабря 2019 года по ссылке: http://www.luchnik.ru/conditions/registration/. Прием проектов завершается 25 декабря 2019 года. В 10 номинациях "Лучника" могут принять участие проекты, реализованные на территории области в течение 2019 года.