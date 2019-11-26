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Преступления Происшествия

Экс-замначальника пассажирского вагонного депо "Самара" обвиняют во взятках

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника пассажирского вагонного депо Самара — начальника резерва проводников пассажирских вагонов Куйбышевского филиала ОАО "ФПК" дочерней компании ОАО "РЖД" Пелагеи Б. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

По данным следствия, железнодорожницу обвиняют по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, сопряженное с вымогательством") и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Получение взятки, не превышающей 10 тыс. рублей").

По версии следствия, в сентябре 2017 г. обвиняемая потребовала от части бригады проводников пассажирского поезда 49 тыс. руб. за допуск всей бригады в рейс Самара — Ташкент. Кроме того, обвиняемая неоднократно в 2017 г. получала от проводников других поездов, находящихся в ее подчинении от 1000 до 4000 руб. за допуск на желаемые рейсы".

В следствии также сообщили, что преступления были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками областного УФСБ вместе с сотрудниками ОЭБ и ПК Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Обвиняемую отстранили от занимаемой должности, ей избрали меру пресечения.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направили в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения.

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