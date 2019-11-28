На реконструкцию музея "Самара Космическая" и строительство цифрового планетария выделят федеральные средства

В четверг, 28 ноября, в Москве первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в совещании, посвященном подготовке и проведению празднования 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Провел совещание генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Одним из основных мероприятий в подготовке к празднованию юбилейной даты первого полета человека в космос является реконструкция музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая" со строительством цифрового планетария.

В ходе совещания было принято решение о том, что реконструкция музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая" и строительство цифрового планетария войдет в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета в космос Ю. А. Гагарина.

Напомним, 17 октября в Москве губернатор Дмитрий Азаров рассказал о планах строительства планетария на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия первого полета в космос.

"Сегодня представители федеральных министерств подтвердили готовность к финансированию данного проекта. До конца года план основных мероприятий должен быть утвержден окончательно. На сегодняшний день в бюджете Самары предусмотрены необходимые средства, и в самое ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку проекта. После общественного обсуждения будет сформировано техническое задание и начнутся проектные работы. Земельный участок под строительство данного объекта находится в муниципальной собственности, что позволит значительно ускорить сроки его введения. Мы рассчитываем, что уже в 2021 году планетарий откроет свои двери для всех жителей региона и многочисленных гостей города и области", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Сегодня "Самара Космическая" — самый посещаемый муниципальный музей в регионе, но небольшая площадь здания ограничивает дальнейшее развитие экспозиции. Строительство нового здания площадью около 2 тыс. кв. м позволит, помимо планетария, разместить дополнительные выставочные экспозиции из экспонатов, которые в большом количестве хранятся и на предприятиях авиационно-космического комплекса, и в Самарском национальном исследовательском университете.

Дмитрий Рогозин поддержал самарский проект и отметил, что Самара и регион традиционно славятся подготовкой научно-технических кадров, а любовь к будущей профессии можно и нужно прививать с детства, популярно и интересно рассказывая об истории покорения космоса и перспективах развития космонавтики.