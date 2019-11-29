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Преступления Происшествия

Cотрудника ФНС Виталия Арефьева арестовали на два месяца

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 ноября, Самарский районный суд Самары арестовал на два месяца и. о. начальника отдела досудебного регулирования налоговых споров № 2 УФНС Виталия Арефьева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, 6 ноября подозреваемый получил 100 тыс. руб. и муляж еще 200 тыс. рублей. Предположительно, Арефьев собирался как взятку передать деньги должностным лицам УФНС по Москве за перерегистрацию тольяттинского ООО в столице и незаконную смену директора организации на лицо с иностранным гражданством.

Действия налоговика пресекли сотрудники ФСБ.

11 ноября Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ  возбудил в отношении Арефьева уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение в посредничестве во взяточничестве"). 26 ноября следствие выходило в суд с ходатайством о его аресте. Но суд продлил срок его задержания на 72 часа. А 29 ноября по ходатайству следствия удовлетворили. Как пояснили в областном СУ СК, Арефьеву назначили срок ареста на два месяца с момента задержания.

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