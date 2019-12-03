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Культура

В Самаре на Металлурге откроется лекторий

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 декабря, в 15:00 в рамках проекта "Твой Металлург" в библиотеке-филиале № 15 на ул. Республиканской, 59 откроется лекторий.

Краевед, журналист и экскурсовод Андрей Артемов выступит с лекцией "Городок Металлургов: от зачатия до совершеннолетия". Это хронологическо-градостроительная экскурсия с иллюстрациями по местам силы Металлурга.

Колумнист Рома Ежевичкин прочитает атмосферную лекцию "Бытовая жизнь космической эпохи" и расскажет об эпохе 50-х и 60-х годов.

Проект "Твой Металлург" создан студенткой Самарского университета Татьяной Поповой и направлен на организацию в Кировском внутригородском районе Самары первого культурного пространства. В августе Татьяна представляла проект на форуме "Таврида" и выиграла сертификат суммой в 100 тыс. рублей.

"То, о чем я говорю, подразумевает создание на Металлурге места, где одновременно могут быть лектории, выставки, кинозалы для авторского кино, читальный зал книжного магазина или нашей библиотеки, арт-кафе, ремесленные мастерские", — пишет Татьяна на своей странице.

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