Россельхозбанк рассказал, как инвестировать в 2020 году

Россельхозбанк выступил официальным партнером крупнейшей в России конференции в области рынков капитала — XVII Российского облигационного конгресса.

Конференция проводится с 2003 года и традиционно собирает на своей площадке более 600 представителей ИБ-индустрии: банкиров, финансовых директоров, казначеев, представителей инвестиционных, юридических, консалтинговых компаний, регуляторов, федеральных и региональных органов власти.

Профессионалы российского и международного долговых рынков конференции обсудили развитие законодательства, фондирование банков, стратегии развития облигационного рынка в 2020 году, а также другие актуальные вопросы.

Эксперты РСХБ традиционно приняли участие в конгрессе. Начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Петр Тер-Аванесян рассказал о вариантах удачных инвестиций в следующем году.

"Я бы смотрел в сторону двух отраслей: транспортная инфраструктура и электроэнергетика/генерация, так как эти отрасли нециклические. По моим прогнозам, циклические в следующем году как раз пострадают. Однако этого недостаточно и нужно следить за ликвидностью рынка РЕПО, которая в корпоратах будет спорадической. Стоит выбирать эмитента, облигации которого имеют достаточную ликвидность. Имеет смысл присмотреться к бумагам со спредом приблизительно 150 б. п. к ОФЗ. В портфель я бы также добавил инфляционные линкеры (например, ОФЗ 52002) и бумаги с привязкой к RUONIA. Минфин РФ пообещал сформировать полноценную кривую облигаций с привязкой к RUOINA — этим стоит воспользоваться. Это единственный способ захеджироваться от растущих ставок. Также в портфель стоит добавить суверенные долларовые евробонды РФ, например, "Russia-28". Из рынков ЕМ стоит идти туда, где есть ликвидность — Бразилия, Мексика, Индонезия", — заявил Петр Тер-Аванесян.