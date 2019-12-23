Суд признал обоснованным доначисление "Реметалл-С" 329 млн руб. налогов

Вступило в законную силу решение об обоснованности доначисления отрадненскому заводу "Реметалл-С" Андрея Кичаева налогов на сумму порядка 320 млн руб., пишет "Самарское обозрение". Теперь фискалы получили возможность списывать долг со счетов "Реметалл-С", а также реанимировать процесс банкротства предприятия.

Напомним, компания занимается рециклингом алюминия, выпуская алюминиевые литейные и деформируемые сплавы. Учредителем ТД "Реметалл-С" является Андрей Кичаев, он же занимает пост генерального директора завода.

Летом 2018 г. ТД "Реметалл-С" вступил в противостояние с фискалами, которые доначислили ему 329 млн руб. налогов. Налоговики выписали компании недоимку по налогу на добавленную стоимость в размере 221,17 млн руб., а также пени — 83,9 млн руб. и штраф — 23,8 млн рублей. В конце января ТД "Реметалл-С" обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать это решение незаконным. Предприятию удалось наложить обеспечительные меры на взыскание спорной суммы с его счетов до момента окончания судебных разбирательств. Это случилось после того, как представители завода заявили в суде, что взыскание этих средств в бесспорном порядке "приведет к невозможности продолжения производственной деятельности, остановке и банкротству предприятия".

В феврале 2019 г. ФНС обратилась с требованием обанкротить неплательщика. Однако Кичаеву удалось заблокировать и этот процесс по тем же самым мотивам. В суде представители "Реметалл-С" сообщили, что инкриминируемый им долг является спорным и доначисления опротестовываются в судебном порядке. В результате в ноябре 2019 г. суд приостановил производство по заявлению о банкротстве — до решения по существу вопроса о доначислениях.

2 декабря уже апелляционная инстанция подтвердила правоту фискалов. В решении указывается, что "контрагентами в адрес ООО "ТД "Реметалл-С" декларируемая алюминиевая чушка (с НДС по ставке 18%) фактически не поставлялась. В то время как при производстве вторичного алюминия использовались отходы и лом алюминия (алюминиевая стружка, баночный лом и т. п.), поставляемые в адрес налогоплательщика иными контрагентами без налога на добавленную стоимость. В результате сумма уплаты НДС в бюджет искусственно занижалась". Также суд зафиксировал факты "нахождения на территории ООО "ТД "Реметалл-С" программных комплексов, печатей и документации фирм-контрагентов, возможности составления от их имени первичных бухгалтерских и налоговых документов, отсутствия фактического несения расходов и уплаты НДС по сделкам с заявленными контрагентами, поскольку денежные средства, перечисленные на счета контрагентов, поступали на счета организаций, "подконтрольных" заявителю, и обналичивались через цепочку последующих звеньев".

Более того, согласно материалам суда, Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области признана потерпевшей в рамках уголовного дела в отношении Андрея Кичаева, возбужденного СУ СК России по Самарской области по фактам неуплаты налогов.

В решении апелляции обеспечительные меры в виде запрета списания денежных средств со счетов завода отменены. В системе "СПАРК-Интерфакс" уже отражена запись о приостановлении ФНС операций по счетам "Реметалл-С".

Это грозит Кичаеву не только потерей сотен миллионов рублей. В ближайшем будущем может быть реанимировано и банкротство "Реметалл-С". Пока в картотеке арбитражного суда не отражено какое-либо движение по данному делу. Однако, по мнению юристов, это лишь вопрос времени.

В пресс-центре "Реметалл-С" сообщили, что не считают возможным комментировать судебный процесс с фискалами.