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Суды Происшествия

В Нефтегорске коллегия присяжных рассмотрит дело об убийстве пенсионера

НЕФТЕГОРСК. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорском районном суде впервые будут заседать присяжные, которым предстоит разобраться в обвинении, выдвинутом в отношении 58-летнего жителя района Сергея Старухина. Пока не получилось выбрать необходимое число заседателей, в том числе из-за самоотвода кандидатов. Отбор продолжится 24 декабря.

Старухина арестовали еще в ноябре 2018 г., он до сих пор находится под стражей. По версии предварительного следствия, вечером 6 ноября в гараже на ул. Спортивной 61-летний его владелец выпивал со Старухиным, который во время ссоры перерезал приятелю горло.

"У нас достаточно доказательств необоснованности обвинения, которые мы намерены предъявить присяжным, " — заявила корреспонденту издания адвокат Анна Давыдова.

По версии же подсудимого, когда кончилось спиртное, он ушел за добавкой, а когда вернулся, около гаража его кто-то сильно ударил по голове. Мужчина потерял сознание. Придя в себя, он зашел в гараж, увидел труп и с подачи прибежавшей к нему на помощь жены позвонил в полицию. Так как на мужчине была кровь, его заподозрили в убийстве и задержали.

Позже была проведена экспертиза, которая установила, что это была кровь самого Старухина из раны на голове.

Старухин на протяжении всего следствия отрицал вину. Теперь в деле предстоит разобраться судьям из народа.

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