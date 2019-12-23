Тольяттинец получил 10 с половиной лет "строгача" за 16 наркопреступлений

Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор местному жителю, обвиненному в 16 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в районной прокуратуре.

Обвиняемый разместил 12 тайников с наркотиками в Ставропольском районе и еще два — в Автозаводском районе. Кроме того, он дважды сбыл вещество другу и 11 свертков хранил при себе для дальнейшего сбыта.

Суд признал его виновным назначил 10 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.