Директора ООО "СТМ" будут судить за невыплату зарплаты и махинации с арестованным имуществом

Прокуратура Красноглинского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего гендиректора ООО "СТМ" по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев") и ч. 1 ст. 312 УК РФ ("Незаконные действия в отношении арестованного имущества"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, гендиректор "СТМ", зная о задолженности по зарплате перед работниками, с января 2018 г. по январь 2019 г. распорядился средствами фирмы по своему усмотрению. Из-за этого 38 сотрудников не получили деньги — более 5,4 млн рублей.

Напомним, ранее в отношении гендиректора "СТМ" возбудили уголовное дело из-за сдачи в аренду арестованного имущества предприятия. Установку и пресс передали в аренду ООО "Волга Инвест".

Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения. Генерального директора предприятия в октябре 2019 г. суд дисквалифицировал.

Сейчас задолженность по зарплате погашена на 1,9 млн рублей. Оставшуюся часть планируют погасить за счет реализации имущества, стоимость которого оценивают в более чем 11 млн рублей.