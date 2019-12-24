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Происшествия

Под Безенчуком полицейские гонялись за мотоциклистом-нарушителем

БЕЗЕНЧУК. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мировой судья пос. Безенчук привлек к административному аресту 10 суток 41-летнего мотоциклиста, пытавшегося скрыться от полицейских с двумя пассажирами, одним из которых была несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным областной полиции, 11 декабря в пос. Безенчук к инспектору ДПС ГИБДД Алексею Ершову и участковому Дмитрию Эрикайкину обратился местный житель, рассказавший, что в с. Никольское разъезжает, предположительно, нетрезвый мужчина на мотоцикле ИЖ "Планета-3".

Полицейские приехали в село, увидели мотоциклиста, который ехал с двумя пассажирами без шлемов, и попытались остановить его. Лихач проигнорировал их требования и решил скрыться. Полицейские отправились в погоню.

В пути мотоциклист грубо нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.

Полицейский Дмитрий Эрикайкин на ходу выпрыгнул из патрульного автомобиля, догнал мотоцикл и задержал водителя.

Нарушителем оказался 41-летний местный житель. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, мужчина не имел права управлять мотоциклом, а сам транспорт не был зарегистрирован. Одним из пассажиров мотоцикла была несовершеннолетняя девочка.

В отношении нарушителя собрали восемь административных материалов. В итоге мировой судья пос. Безенчук назначил мотоциклисту 10 суток административного ареста. Транспорт нарушителя поместили на спецстоянку.

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