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Преступления Происшествия

Уголовное дело тольяттинского маньяка Олега Рылькова поступило в суд

ТОЛЬЯТТИ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 23 декабря уголовное дело маньяка Олега Рылькова, обвиняемого в убийстве двух несовершеннолетних, поступило для рассмотрения в Автозаводский районный суд. Об этом сообщают в суде.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, Олег Рыльков отбывает пожизненное заключение за более чем 30 преступлений против жизни и половой неприкосновенности.

В 2019 г. он подал явки с повинной о двух убийствах девочек. Следствие проверило данные и в отношении Рылькова возбудили уголовное дело об убийстве двух несовершеннолетних, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера (п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователи проверили показания на месте происшествия с Рыльковым, допросили предполагаемых косвенных свидетелей и представителей потерпевших, получили результаты судебных экспертиз (в том числе психолого-психиатрических), которые подтвердили дееспособность обвиняемого при совершении преступлений. 26 ноября в региональном СУ СК сообщили об окончании расследования.

По версии следствия, в августе 1994 г. Рыльков обманом заманил незнакомую 16-летнюю девушку в лесной массив Тольятти, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем убил. А в апреле 1997 г. в Борском районе Рыльков, предположительно, совершил аналогичное преступление в отношении восьмилетней девочки.

Уголовное дело передали для рассмотрения в Самарский областной суд судье Геннадию Минину. 3 декабря Минин продлил Рылькову содержание под стражей, а дело отправил по подсудности в Автозаводский райсуд. Сейчас с уголовным делом знакомится судья Сергей Евдокимов. Дата заседания пока не назначена.

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