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В Тольятти начинается судебный процесс по делу маньяка Олега Рылькова

ТОЛЬЯТТИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 января, в Автозаводском райсуде Тольятти было запланировано первое заседание по делу 53-летнего маньяка Олега Рылькова, обвиняемого в убийстве двух малолетних девочек, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера.

Заседание отложили из-за болезни судьи Сергея Евдокимова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Олег Рыльков отбывает пожизненное заключение за совершение более чем 30 преступлений против жизни и половой неприкосновенности.

В 2019 г. он подал явки с повинной о двух убийствах девочек. В отношении Рылькова возбудили уголовное дело об убийстве (п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

26 ноября в региональном СУ СК сообщили об окончании расследования.

По версии следствия, в августе 1994 г. Рыльков обманом заманил незнакомую 16-летнюю девушку в лесной массив Тольятти, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем убил. А в апреле 1997 г. в Борском районе он совершил аналогичное преступление в отношении восьмилетней девочки.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 20 января конвой привозил Рылькова в суд, но первое заседание отложили, следующее назначено на 3 февраля. Оно пройдет в закрытом режиме.

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