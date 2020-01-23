В Красноярском районе задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с ОСАГО

Сотрудники полиции задержали жительницу Красноярского района, подозреваемую в мошенничестве с полисами ОСАГО, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В апреле 2018 г. в пос. Новосемейкино 24-летняя женщина стала виновницей ДТП. По согласованию с потерпевшей стороной происшествие оформили без участия сотрудников полиции, по "Европротоколу". Впоследствии страховая компания отказалась делать выплату, пояснив, что полис недействительный, так как он был аннулирован в день его оформления. Женщина обратилась за помощью в полицию. Заявительница рассказала сотрудникам уголовного розыска, что приобрела полис ОСАГО в офисе, расположенном рядом со зданием, где проводят регистрацию транспортных средств, у женщины, которая представилась ей страховым агентом.

Полицейские установили и задержали 46-летнюю местную жительницу — индивидуального предпринимателя. Сотрудники полиции предполагают, что, женщина получила наличные деньги от потерпевшей и оформила от ее имени страховые документы. После чего аннулировала заявление на получение полиса ОСАГО, указав для возврата страховой премии по страховому полису обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств личную банковскую карту. Тем самым злоумышленница причинила потерпевшей значительный материальный ущерб в размере 10 тыс. рублей.

Следователем Отдела МВД России по Красноярскому району в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В ходе расследования уголовного дела проведены необходимые криминалистические судебные экспертизы, в органы дознания направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

При проведении обыска в офисе подозреваемой сотрудниками полиции изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, печати, различные бланки заявлений в Госавтоинспекцию и копии документов на транспортные средства.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Красноярскому району в ходе оперативных мероприятий установлены факты 12 эпизодов аналогичного мошенничества и восьми — подделки документов, совершенных в период с января по апрель 2018 г. подозреваемой.

Ущерб, причиненный 12 потерпевшим в результате противоправной деятельности ранее не судимой обвиняемой, превысил 86 тыс. рублей. В декабре 2019 г. вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство, а предварительное расследование в отношении подозреваемой окончено. В настоящее время уголовное дело, с утвержденным по нему обвинительным заключением, направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу.