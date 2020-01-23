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Преступления Происшествия

В Тольятти будут судить бывшего начальника пункта полиции в речпорту и его экс-подчиненного

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела экс-начальника линейного пункта полиции в речном порту Тольятти Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и экс-старшего оперуполномоченного, находящегося в его подчинении. Об этом 3 января сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

По данным следствия, действия обвиняемых квалифицировали по п. "а, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

По версии следствия, что 23 июля 2018 г. обвиняемые потребовали от человека, ранее замеченного в употреблении наркотиков, признаться в преступлении, которого он не совершал — хранении марихуаны. В случае отказа ему угрожали насилием и фальсификацией в отношении него более тяжкого преступления. Для получения нужных показаний потерпевшего доставили в промышленную зону вблизи Тольятти. Напуганный угрозами мужчина набрал в пакет листья конопли. Затем его доставили на территорию Тольяттинского речного порта, где инсценировали задержание. Благодаря этому были оформлены фиктивные официальные документы об изъятии наркотика в значительном размере, а после незаконно возбуждено уголовное дело.

"Противоправные действия обвиняемых повлекли подрыв авторитета правоохранительных органов и доверия граждан к государству, а также существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего, выразившееся в незаконном возбуждении уголовного дела и привлечении его к уголовной ответственности, за якобы совершенное преступление", — отметили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

Когда факт инсценировки обнаружился, уголовное дело прекратили, а за потерпевшим признали право на реабилитацию.

Преступления правоохранителей были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников собственной безопасности транспортной полиции.

"Следователи собрали необходимую доказательную базу. Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти для рассмотрения. Обвиняемые уволены со службы, а для недопущения подобных случаев в адрес руководства транспортной полиции направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — сообщили в следственном ведомстве.

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