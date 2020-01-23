За год в Самаре расследовали семь уголовных дел организаторов и участников ОПГ

В четверг, 23 января, о результатах оперативно-служебной деятельности за 2019 г. сообщил в своем докладе на итоговой коллегии ГУ МВД России по Самарской области начальник областного полицейского главка Александр Винников.

В работе коллегии участвовали статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководители правоохранительных ведомств и представители органов исполнительной власти региона.

В своем докладе начальник ГУ МВД России по Самарской области отметил, что на сегодня уровень преступности в Самарской области ниже, чем в среднем по России.

Оздоровлению криминогенной обстановки, по его словам, в том числе способствовала работа по противодействию организованным формам преступности. Расследовано и направлено в суд семь уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов и участников преступных сообществ. К примеру, к уголовной ответственности привлекли 29 участников этнической ОПГ, сбывавших поддельных деньги на территории 12 регионов России.

Из доклада Александра Винникова следовало, что в 2019 г. в Самарской области раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и разбоев превысила 90%. Также раскрыто более половины краж автомобилей и квартирных краж.

На четверть возросло количество расследованных фактов сбыта наркотиков. Перекрыто 10 каналов поставки наркотических средств, изъято почти 140 кг запрещенных веществ.

Помимо этого, возбуждено семь уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. Продолжается работа по противодействию преступлениям в сфере ЖКХ.

Проводимые в регионе мероприятия в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" способствовали повышению безопасности на дорогах.

Кроме того, Александр Винников подчеркнул, что сотрудники местной полиции предотвратили в Самаре теракт.

"При попытке поджога на хлебозаводе № 5 в Самаре задержаны некие Шамионов и Лимонтинов. Целью была дестабилизация социально-экономической обстановки в регионе", — сказал генерал.

Также начальник областного полицейского главка сообщил, что в ведомстве большое внимание уделяют борьбе с коррупционными проявлениями в собственных рядах. В частности, четыре сотрудника были уволены в связи с утратой доверия.

В числе задач на 2020 г. генерал Винников назвал повышение эффективности предварительного расследования преступлений с использованием IT- технологий, борьбу с наркопреступностью, обеспечение безопасности несовершеннолетних и защиту их прав.

После Александра Винникова на коллегии выступил Игорь Зубов, который отметил, что в Самарской области сохраняется стабильная оперативная обстановка, налажено тесное взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Игорь Зубов уточнил, что по совокупности показателей работы ГУ МВД России по Самарской области занимает 12 место среди 84 органов МВД России, и это достаточно хорошая оценка.

Замминистра МВД обратил особое внимание на необходимость противодействия киберпреступности и определил приоритетные задачи по различным направлениям оперативно-служебной деятельности на 2020 год.

В завершение Игорь Зубов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам областного ГУ МВД.

Также на коллегии выступили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников и уполномоченный по правам человека по Самарской области Ольга Гальцова, которые говорили о положительных результатах взаимодействия с самарской полицией и о дальнейшем сотрудничестве.