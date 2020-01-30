16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бюджет Самары в 2020 г. пополнился на 4 млрд рублей Дмитрий Холин покинул пост главы Жигулевска В Тольятти владельцы незаконных торговых точек пытаются перепродать их как бизнес Для включения Южного города и Кошелев-парка в состав Самары создана рабочая группа Гордуму Самары предложили сократить с 41 до 37 депутатов

Муниципалитеты Власть и политика

Бюджет Самары в 2020 г. пополнился на 4 млрд рублей

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 января, состоялось 71-е заседание думы Самары, на котором депутаты внесли изменения в бюджет на 2020 год и последующие три года. Суть изменений сводится к тому, что в городской казне учитываются безвозмездные поступления, в том числе средства из вышестоящих бюджетов.

Как отметил председатель гордумы Самары Алексей Дегтев, в бюджет Самары на 2020 г. поступили средства в размере 4,4 млрд рублей. Самая большая сумма - 1,7 млрд руб. - это субвенции на образование. В нее входят вознаграждения классным руководителям и ежемесячные выплаты работникам детсадов.

Несколько сумм учтены на строительство новых школ, самая большая - 669 млн руб. - будет направлена на возведение школы в границах ул. Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали и берега Волги в Октябрьском районе.

246,5 млн руб. будет выделено на строительство школы на 5-й просеке  в Октябрьском районе, 147 млн руб. - школы в 1-м квартале пос. Мехзавод.

Появятся и новые детсады - на строительство детсада по ул. Ташкентской будет выделено 29,7 млн руб., на реконструкцию детсадов на ул. Шверника и на ул. Подшипниковой пойдет 77,2 млн и 83,5 млн руб., соответственно.

100 млн руб. получит Дворец культуры на пл. им. Кирова, 196 млн руб. выделят на благоустройство общественных территорий, 151 млн руб. - на предоставление молодым семьям соцвыплат для приобретения жилья или строительства дома.

394 млн руб. будет выделено на регулирование тарифов по перевозкам пассажиров в городском транспорте, 265 млн руб. - на приобретение квартир для детей-сирот.

В 2021 г. к бюджету добавится 1,7 млрд руб., в 2022 г. - 1,9 млрд рублей.

В итоге доходы бюджета на 2020 г. составили 22,48 млрд руб., расходы - 22,55 млрд рублей. Дефицит бюджета (71,2 млн руб.) - технический, на показатели муниципального долга не влияет.

Депутаты приняли изменения единогласно.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2