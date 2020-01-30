Бюджет Самары в 2020 г. пополнился на 4 млрд рублей

В четверг, 30 января, состоялось 71-е заседание думы Самары, на котором депутаты внесли изменения в бюджет на 2020 год и последующие три года. Суть изменений сводится к тому, что в городской казне учитываются безвозмездные поступления, в том числе средства из вышестоящих бюджетов.

Как отметил председатель гордумы Самары Алексей Дегтев, в бюджет Самары на 2020 г. поступили средства в размере 4,4 млрд рублей. Самая большая сумма - 1,7 млрд руб. - это субвенции на образование. В нее входят вознаграждения классным руководителям и ежемесячные выплаты работникам детсадов.

Несколько сумм учтены на строительство новых школ, самая большая - 669 млн руб. - будет направлена на возведение школы в границах ул. Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали и берега Волги в Октябрьском районе.

246,5 млн руб. будет выделено на строительство школы на 5-й просеке в Октябрьском районе, 147 млн руб. - школы в 1-м квартале пос. Мехзавод.

Появятся и новые детсады - на строительство детсада по ул. Ташкентской будет выделено 29,7 млн руб., на реконструкцию детсадов на ул. Шверника и на ул. Подшипниковой пойдет 77,2 млн и 83,5 млн руб., соответственно.

100 млн руб. получит Дворец культуры на пл. им. Кирова, 196 млн руб. выделят на благоустройство общественных территорий, 151 млн руб. - на предоставление молодым семьям соцвыплат для приобретения жилья или строительства дома.

394 млн руб. будет выделено на регулирование тарифов по перевозкам пассажиров в городском транспорте, 265 млн руб. - на приобретение квартир для детей-сирот.

В 2021 г. к бюджету добавится 1,7 млрд руб., в 2022 г. - 1,9 млрд рублей.

В итоге доходы бюджета на 2020 г. составили 22,48 млрд руб., расходы - 22,55 млрд рублей. Дефицит бюджета (71,2 млн руб.) - технический, на показатели муниципального долга не влияет.

Депутаты приняли изменения единогласно.