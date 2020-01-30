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Общество

В "Звезде" покажут благотворительный мюзикл "Бриолин"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В КРЦ "Звезда" 9 февраля покажут благотворительный мюзикл "Бриолин", участниками которого являются предприниматели и творческие люди Самары.

Организатор проекта - театр "Место действия", генеральный партнер - благотворительный фонд "Евита", режиссер мюзикла - Артем Филипповский, хореограф - Юлия Ситкина, продюсер - Екатерина Горновитова.

Мюзикл о жизни американской молодежи 1950-х годов воссоздадут участники - 30 актеров, среди которых - архитекторы, дизайнеры, финансисты, а также представители других профессий. Нескольких месяцев на хореографических классах и репетициях они готовились к постановке. Премьера мюзикла состоялась в начале декабря.

Средства, собранные на показе, пойдут на помощь Ване Федотову, подопечному благотворительного фонда "Евита", для оплаты уникальной операции по формированию ушной раковины и слухового прохода.

Генеральный спонсор мюзикла - "Агростроймонтаж-2". Партнеры проекта - Самарский БКК, коттеджный поселок "Моя Ильинка", "Садовый центр Веры Глуховой", агентство управления энтропией "Снейктулз", "Академия перманентного макияжа Анны Митрофановой", семейная клиника "КОСМА", салон красоты "Точка стиля", творческое пространство FarTook.

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