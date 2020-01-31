Восемь пойманных "метлой" налимов обернулись для двух тольяттинцев уголовными делами

В Тольятти два рыбака стали фигурантами уголовных дел по факту осуществления незаконной рыбалки в местах нереста запрещенным орудием, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

По данным представителя надзорного ведомства, 17 января вечером сотрудники Средневолсжкого ЛУ МВД России на транспорте задержали акватории Волги в Ставропольском районе двух мужчин, рыбачивших друга от друга на расстоянии примерно 200 метров при помощи орудия лова "метла", являющимся запрещенным.

У рыбаков было изъято восемь налимов, а у данного вида рыб с декабря по февраль идет нерестовый период.

В итоге в отношении каждого из рыбаков было возбуждено по уголовному делу, которые квалифицированы по п. п. "б, в" ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершенно другим запрещенным орудием и способом массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста и на миграционных путях к ним).

Санкция данной статьи УК предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Сейчас следствие по данным уголовным делам продолжается.

Тем временем, в Куйбышевской транспортной прокуратуре констатируют, что незаконная рыбалка относится к числу наиболее распространенных экологических преступлений.

"Согласно действующему законодательству при любительском и спортивном рыболовстве запрещается: применение сетей всех типов, ловушек всех типов и конструкций, пневматического оружия, — напоминает рыбакам Кристина Кулик. — Также законодателем определены периоды, когда запрещено рыбачить. Например, добыча всех видов водных биоресурсов в Куйбышевском водохранилище с впадающими в него реками запрещена с 25 апреля по 5 июня, а для добычи раков действуют ограничения с 1 декабря по 14 июля и с 16 августа по 14 сентября".