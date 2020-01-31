В Чапаевске разоблачена сеть сбыта наркотиков

Куйбышевской транспортной прокуратурой проверена законность возбуждения уголовного дела в отношении двух жителей Чапаевска, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

По данным представителя надзорного ведомства, следствием установлено, что в начале декабря 2019 г. на перегоне Чапаевск - Томылово сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте был задержан 53-летний житель Чапаевска, у которого в ходе личного досмотра обнаружены три свертка с наркотическим средством - смесью, содержащей карфентанил, общей массой 1,30 грамма.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Мужчина в ходе допроса указал, что наркотические средства он приобрел у своего знакомого за пять тысяч рублей.

Правоохранители предложили ему принять участие в оперативно-розыскном мероприятии "Проверочная закупка", на что он дал согласие. Затем он созвонился с продавцом и сообщил, что желает еще приобрести наркотические средства. Сбытчик был не против, однако сказал, что у него зелья нет и ему нужно съездить за ним к знакомому.

И 24 января 2020 г. покупатель и продавец на такси приехали к одному из жилых домов в Чапаевске. Там сбытчик вышел из машины, зашел в дом и вскоре вернулся уже с наркотиками. Он передал покупателю 10 свертков с наркотическим средством, содержащим в своем составе диацетилморфин (героин), общей массой 3,42 грамма.

После передачи наркотических средств сбытчик был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 45-летний житель Чапаевска. Однако задержание наркоторговца не было конечной точкой в этой цепочке сбыта.

В ходе дачи объяснений сбытчик сообщил данные человека, у которого приобрел последнюю партию. Впоследствии и этот продавец зелья был вскоре выявлен правоохранителями. Им тоже оказался местный житель.

В отношении наркоторговцев из Чапаевска Следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела и вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом принципиальной позиции помощника Куйбышевской транспортной прокуратуры суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемых в особо тяжком преступления, за которое грозит лишение свободы до 20 лет.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой под контроль.

В случае получения информации о хранении, сбыте наркотических средств, местах, квартирах для их изготовления и употребления, их незаконного культивирования (выращивания) граждане могут в любое время сообщить в полицию, - сообщил Дионис Чамурлиев.