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ЖКХ и благоустройство Общество

Муниципалитеты просят перехода на подушевую оплату вывоза мусора

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Думы Кинеля и Жигулевска подготовили обращения в Самарскую губернскую думу, в которых просят не применять нормативы на оплату вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в расчете с 1 кв. м, а вернуться к нормативу по количеству проживающих граждан. Соответствующие обращения опубликованы на интернет-портале губдумы.

Так, кинельские депутаты отмечают, что обращаются с этим вопросом в губернскую думу повторно. В своем обращении они пишут, что отличительной особенностью городского округа Кинель является проживание 2/3 населения в домах индивидуальной жилой застройки, значительная площадь которых относится не к жилым, а вспомогательным помещениям.

"Применение норматива накопления твердых коммунальных отходов в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в городском округе Кинель привело к значительному росту платы за вывоз ТКО", - говорится в их обращении.

Депутаты думы Жигулевска, в свою очередь, указывают, что на территории города находится 5,23 тыс. домов индивидуальной жилой застройки, у которых оплата за вывоз ТКО возросла в 5,5 раза.

"Также в городе много домов сталинской постройки, где на площади от 80 кв. метров проживают пенсионеры, и оплата за вывоз ТКО также колоссально возросла. В городском округе Жигулевск проведен опрос жителей индивидуальной жилой застройки и жителей многоквартирных домов, в результате которого большинство жителей городского округа Жигулевск (более 70%) высказали свое отрицательное отношение к данной проблеме и за возврат оплаты по количеству проживающих граждан", - говорится в обращении депутатов Жигулевска, адресованном в губдуму, губернатору Самарской области и в правительство.

Помимо этого, в своем обращении депутаты Жигулевска отмечают, что в 2019 г. не только уже направляли собственное аналогичное обращение в губернскую думу, но, помимо этого, подержали шесть однотипных обращений других муниципальных образований, среди которых Тольятти, Отрадный, Сызрань, Чапаевск и Октябрьск. Выходили в губернскую думу с подобным обращением в 2019 г. и депутаты думы Новокуйбышевска.

Так, например, чапаевские депутаты в 2019 г. в своем обращении заявляли, что введение в действие новой системы сбора ТКО с участием регионального оператора (ООО "Экостройресурс". - Прим. Волга Ньюс) привело к увеличению расходов населения в среднем более чем на 50%, что вызвало недовольство жителей города.

Для соблюдения учета интересов граждан, говорится в обращении, было проведено их анкетирование, по результатам которого "наибольшее количество голосов набрал вариант методики расчета нормативов накопления твердых коммунальных отходов, исходя из количества проживающих (зарегистрированных) в МКД и индивидуальных жилых домах граждан".

Напомним, вопрос нормативов в прошлом году поднимали и некоторые депутаты и общественники, через суд добиваясь отмены действующих тарифов и нормативов на вывоз мусора. Однако в итоге апелляционная инстанция признала цифры законными.

При этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время обращения с ежегодным посланием в 4 февраля текущего года сообщил о проведенном в регионе массовом интернет-голосовании, согласно результатам которого свыше 80% (из 100 тыс. участников) отдали предпочтение действующей системе. То есть за расчет норматива исходя из площади, а не количества жильцов в квартире.

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