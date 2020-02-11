В Самаре бывший детдомовец получил срок за кражи детского питания из магазинов в ТЦ "Аврора"

В Самаре 4 февраля Железнодорожный районный суд под председательством судьи Марии Елфимовой огласил приговор бывшему детдомовцу-сироте из Уфы Артуру Бабкину, признанному виновным в двух кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п., а ч. 2 ст. 158; п., а ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом говорится в приговоре суда.

Обе зафиксированные в уголовном деле кражи, по версии правоохранителей, Бабкин совершил 8 октября 2019 г. в сговоре с соучастниками, которые прошли по делу как не установленные следствием лица. Судя по приговору, злоумышленники действовали в ТЦ "Аврора Молл" по одной и той же схеме: заходили в магазины с детской коляской, складывали в нее детские смеси и заменители молока, снимая с них антикражные датчики, и вывозили похищенное из магазина.

Первую кражу они совершили в магазине "Детский мир" примерно в 15:10. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, парни принялись складывать со стеллажей в коляску детское питание и другие товары. В частности, их добычей стали шесть упаковок смеси Nestle Peptamen Junior, пакет для детского молока Philips Avent 25, одна упаковка смеси PS Малоежка шоколад, восемь банок Nutrilon Пепти Аллергия с пребиотиками и три пачки сухой смеси Nutrilon Пепти Аллергия на общую сумму более 15 тыс. рублей.

Сообщникам удалось благополучно выйти из магазина. Куда они дели украденное, сейчас не известно. Уже через несколько минут — в 15:28 Бабкин с сообщниками зашли в магазин "Дочки-Сыночки" ООО "Победа" в том же ТЦ. Там они забрали с прилавков различные заменители молока и прочие смеси для малышей на суму более 23 тыс. рублей. На этот раз их добычей стали 15 упаковок различных товаров массой 400-800 г каждая. Общий вес похищенного составил более 10 кг. Злоумышленникам удалось вывезти все это из магазина.

При каких обстоятельствах задержали Артура Бабкина, история умалчивает. Но произошло это, видимо, в тот же день — 8 октября, так как с этого дня у него исчисляется срок ареста. Как указано в приговоре, причастность Бабкина к кражам в ТЦ установили благодаря тому, что он собственноручно написал признательные показания. До этого полицейские не располагали сведениями о его причастности к преступлениям. Но сообщников Бабкин не выдал и не рассказал, куда они дели похищенное.

В итоге в отношении бывшего детдомовца возбудили два уголовных дела о кражах. Суд Железнодорожного района рассмотрел дело в особом порядке.

Оказалось, что кражи в Самаре детдомовец совершил период условного осуждения, назначенного в 2019 г. тремя судами Уфы.

В итоге суд приговорил Артура Бабкина к двум годам лишения свободы. Кроме того, суд отменил условное наказание, назначенное тремя судами Уфы, и присоединил к назначенному сроку еще полгода. В Бабкина приговорили к двум с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя ООО "Победа" магазина "Дочки Сыночки" и взыскал с Бабкина более 23 тыс. рублей. В срок наказания ему зачли время пребывания под стражей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Это уже вторая получившая огласку история про воспитанников детских домов, осужденных в Самаре за хищения из магазинов и получивших реальные сроки.

Так, 26 сентября 2019 г. Промышленный райсуд признал 20-летнего бывшего детдомовца Игоря Шамина виновным в хищении упаковки шоколадок за 1600 руб. и приговорил к двум годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Благодаря тому, что эта история попала в СМИ и получила широкий общественный резонанс, срок ему заменили на условный.