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Преступления Происшествия

Житель Чапаевска украл у собутыльника телевизор, телефоны и банковскую карту

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию поступило сообщение 51-летнего жителя Новокуйбышевска о том, что из его дома пропало имущество: телевизор, два сотовых телефона и банковская карта. Ущерб пострадавший оценил как значительный для себя, в размере около 78 тыс. руб.. сообщает ГУ МВД по Самарской области.

После проведения следственных действий по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело, назначено проведение необходимых экспертиз, в органы дознания направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Опрошенный пострадавший пояснил сотрудникам уголовного розыска, что проживает один. В день совершения преступления пригласил в гости мужчину, с которым ранее находился на лечении в стационаре. После ухода знакомого обнаружил пропажу имущества.

Оперуполномоченные полиции провели комплекс разыскных мероприятий: установили лиц, находившихся в одно время с пострадавшим на лечении в одном из медицинских учреждений Новокуйбышевска, место прописки предполагаемого злоумышленника, со слов пострадавшего и медперсонала составили фоторобот подозреваемого, отработали места возможного сбыта краденного.

Ориентировку с информацией о разыскиваемом направили в территориальные отделы полиции Самарской области. Сотрудники отдела уголовного розыска в ходе засадных мероприятий задержали подозреваемого по месту прописки в городе Чапаевске.

Задержанный был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Безработный 26-летний мужчина, судимый в 2017 г. за кражу, признался в содеянном. Он рассказал, что в день совершения преступления после совместного распития спиртных напитков, хозяин квартиры уснул. Злоумышленник забрал из квартиры чужое имущество с целью продажи и использования вырученных денежных средств в личных целях. Добравшись до Чапаевска на такси, молодой человек сдал телевизор и один из телефонов в ломбард. Обнаружив в чехле гаджета банковскую карту, расплатился за алкоголь и табачные изделия.

Находившийся у подозреваемого телефон изъят и возвращен владельцу.

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

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