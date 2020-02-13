Жителя Оренбургской области осудили за нападение с молотком на коллегу

В Новокуйбышевске суд вынес приговор 43-летнему жителю Оренбургской области, которого обвиняли в причинении тяжких травм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В марте 2019 г. сотрудник организации, работающий вахтовым методом в Новокуйбышевске, в бытовом вагончике из-за внезапно возникшей неприязни два раза ударил молотком по голове коллегу и причинил ему тяжкий вред.

Подсудимый полностью признал вину и пояснил, что конфликт между ним и потерпевшим возник из-за аморального поведения пьяного мужчины.

Суд назначил мужчине год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскали 80 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимого 142 тыс. руб. в пользу государства в счет затрат на лечение потерпевшего.