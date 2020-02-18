Житель Чапаевска на шесть лет отправится в колонию за разбойное нападение на почтальона

В Чапаевске суд рассмотрел уголовное дело 35-летнего мужчины, которого обвиняли по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой с незаконным проникновением в жилище"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2019 г. сотрудница почтового отделения разносила пенсии и пособия. Мужчина выследил почтальона. Когда женщина вошла в квартиру и выдавала деньги пенсионерке, он ворвался в жилье и, угрожая ножом, забрал у почтальона 7,5 тыс. рублей.

Суд назначил обвиняемому шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.