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Суды Происшествия

Житель Чапаевска на шесть лет отправится в колонию за разбойное нападение на почтальона

ЧАПАЕВСК. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске суд рассмотрел уголовное дело 35-летнего мужчины, которого обвиняли по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой с незаконным проникновением в жилище"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2019 г. сотрудница почтового отделения разносила пенсии и пособия. Мужчина выследил почтальона. Когда женщина вошла в квартиру и выдавала деньги пенсионерке, он ворвался в жилье и, угрожая ножом, забрал у почтальона 7,5 тыс. рублей.

Суд назначил обвиняемому шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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