Владимир Василенко: "Люди думают, что должен прийти царь и в нашем дворе навести порядок"

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о проблемах взаимодействия с управляющими компаниями и поделился вариантами их решений.

— Недавно Госжилинспекция провела встречу с представителями управляющих компаний (УК), на которой им было предложено убрать наледь во дворах жилых домов. Сделано это не было, несмотря на то, что есть постановление, по которому 25 метров от жилых домов находятся в зоне компетенции именно управляющих компаний. Как на все это реагировать?

— Давайте я сформулирую иначе — они не то что не смогли, а не захотели.

Работа проводится, но было совещание, на которое в частности приглашалась и Госжилинспекция, и прокуратура. Там были обнародованы такие данные: по общественным территориям, по улично-дорожной сети, мы тогда имели порядка 70-75% обработки от гололеда. А вот по зонам ответственности УК и ТСЖ было отработано лишь 20-25%.

Причины две. Первая — нежелание УК выполнять свои обязанности, вторая — я бы так сказал: низкая требовательность со стороны самого населения. Люди должны для себя понять, что если УК не выполняет требования, то не надо им платить деньги. Составляйте акты, снижайте стоимость как жилищных, так и коммунальных услуг. Если это начнет работать, все и всё сразу поймут.

А у нас сегодня так: когда собственнику приходит платежка, он бежит ее оплачивать, не глядя была оказана услуга или нет. Боятся, чтобы УК не подала на собственника в суд.

Мы постоянно говорим о том, что пока не будет актов выполненных работ со стороны населения, старшего по дому, вся эта проблема с места не сдвинется. Сейчас по этой теме мы работаем с некоммерческим партнерством "ЖКХ-контроль". Вопрос готовится для обсуждения в Государственной думе.

Представитель УК должен прийти к старшему по дому, чтобы он расписался в "процентовке". Если старший распишется, а тротуар не будет расчищен, жильцы спросят, почему подписал. Вот эта пирамида должна заработать.

— Здесь есть проблема. Где-то есть старший по дому, где-то нет, а собрать людей чаще всего сложно. Как быть?

— Опять к первому вопросу. Это — наша среда обитания и здесь надо проявлять заинтересованность. Давайте вспомним первую половину 90- годов. Тогда говорилось о том, что из сферы ЖКХ государство должно уйти. Ушло. Вот вам дома, вот вам квартиры, был сделан перечень обязательных видов услуг. Выстраивайте отношения с УК. Не хотите управляющую компанию, создавайте ТСЖ или ТСН. Работайте, управляйте, организовывайте.

Сегодня все в руках собственника. Еще раз говорю: ничто сегодня не мешает собственникам работать в своих интересах.

— А со стороны власти, других органов есть какие-то инструменты для того, чтобы собственников к этому подтолкнуть?

— Вот тут опять вопрос — вмешательство в деятельность ТСЖ или УК. Такая возможность ушла. Собственники сами нанимают УК.

В качестве иллюстрации к нашему разговору. Мне часто звонят по этой проблематике. Вот, позвонила дама, которая живет на улице Магистральной. Начала тут же предъявлять претензии, что у них тротуар не чищен, скользко. Я ей уже в который раз говорю: зачем вы платите УК? Не выполняет свои обязанности — гоните.

Но сценарий у этой женщины и не только у нее — не обратиться в УК и их заставить, а позвонить чиновнику. Но нас-то из этой сферы убрали! Работайте напрямую! Но нет, не хотят. Опять думают, что должен прийти царь и в нашем дворе навести порядок. Не придет царь в ваш двор!

— Ну, так вопрос о том же, что делать, если нет в доме старшего? Вот, например, там, где я сейчас живу, его нет.

— Надо искать активных людей в вашем доме. Должно заработать самосознание всех собственников, или хотя бы большинства. И учтите, это проблема не только Самары, она для России в целом актуальна. Даже люди, живущие в своих частных домах, коттеджах, нуждаются в объединении. Их тоже надо организовывать.

— Известный вам Виктор Часовских говорит, что на рынок УК выходит слишком много компаний, в выдаче лицензий которым сложно отказать.

— Меня приняли в члены лицензионной комиссии и часто те, кто подают на лицензирование, узнав, что я буду, снимаются и уходят.

Виктор Часовских: Проблемы ФКР можно решить сокращением количества домов, планируемых под ремонт Фонд капитального ремонта и управляющие компании - пожалуй, главные темы, вызывающие много вопросов в общей проблематике жилищно-коммунального хозяйства. Причем данная проблематика имеет явно выраженную социальную окраску. О вопросах, возникающих в этой сфере, и о возможности их решения рассказал руководитель регионального центра "ЖКХ-контроль" Виктор Часовских.

Откровенно говорю: ни одна компания, когда я в комиссии и участвую в этом процессе, не получает лицензию. Им задаешь вопросы, они не отвечают и уходят. Я не пошел на заседание, смотришь, а все претенденты лицензии получили.

Поэтому еще раз подчеркиваю: требование к лицензированию должно быть ужесточено. Тогда УК будут дорожить лицензией.

— А чья компетенция, кто должен принять такое решение?

— Это — федеральный уровень, и это надо бы сделать.

— В этой сфере довольно много конфликтов. А есть ли практика отзыва лицензий у УК, возбуждались ли дела?

— У меня, как я обычно говорю, было два призыва во власть. В 2007 году уходил работать в бизнес. Когда я сдал свой пост, ни одно муниципальное предприятие (МП) в сфере ЖКХ не было банкротом. И не было бешеных долгов, в которых погрязли УК.

В 2015 году меня вновь пригласили во власть. Что я увидел. Ни одного МП в сфере ЖКХ уже не было. Все они были обанкрочены, причем, имущество было включено в конкурсную массу. Например, МП "Васко". Громадные долги, его убрали с рынка, обанкротили. Кто понес ответственность? Никто.

Можно перечень продолжать. Были МП "Металлург", МП "Лидер", это бывшее ЖКО "Прогресса". Они были самодостаточными предприятиями, работающими на рынке, но все они были обанкрочены.

— То есть, УК входили на освободившуюся поляну?

— То руководство, которое управляло "Васко", оно и привело его к банкротству, что называется, перелицевалось и ушло в другую УК. А эту бросили с долгами. Теперь у них статус ООО и опять продолжают то же самое.

— Можно как-то этому противостоять?

— Можно, но очень трудно. В первую очередь необходимо ужесточить требования к лицензированию УК.

— Это можно сделать?

— Я думаю, на федеральном уровне люди это понимают. У нас была Светлана Разворотнева, член Наблюдательного Совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль". Она в курсе проблемы и сейчас в Москве готовится круглый стол как раз по этому вопросу.

Я уверен, что те люди, которые довели до банкротства УК, два-три года не должны заниматься этой деятельностью. А у нас так. Они уже не директорами становятся в новых УК, а учредителями. Но реально-то управляет учредитель.

Когда все виды работ будут жестко регулироваться, тогда и надзорным органам будет проще их проверять. И опять же, власть не имеет юридической возможности написать заявление о том, что своровали деньги. Надлежащим лицом является собственник, который имеет право обратиться к надзорным органам. Вот и все.

— Какие требования к обслуживанию жилья необходимо ужесточить в первую очередь?

— На рубеже 90-х, на мой взгляд, была сделана ошибка. Посчитали, что люди сами будут разбираться с подобными вопросами. Многоквартирный дом — это, простите за формальность, среда безопасного проживания граждан.

А безопасность в нашем случае — это лифт, вентканал, это та самая уборка придомовой территории от наледи, сосулек с крыш, пожарная сигнализация, эксплуатация газового оборудования. Вот эти вещи должны жестко регулироваться либо на федеральном, либо на региональном уровне. Все эти работы опять должны быть введены в разряд лицензируемых. Это напрямую связано с безопасностью граждан.

Население не может определить цену этой услуги. Как происходит. Приходит контора, говорит: я тебе на три рубля дешевле сделаю. Другая приходит: а я на четыре. Люди говорят: у кого дешевле, у того и лучше.

Раньше было жесткое лицензирование по вентканалам. Раньше они чистились, это был обязательный вид услуги. Сейчас он тоже существует, но он без лицензии. Опять то же самое — кто меньше попросит, тот пусть и чистит.

— А кто будет чистить определяет УК?

— Да. Я сторонник того, чтобы все эти виды услуг, подчеркиваю, связанных с безопасностью, жестко контролировались, а тарифы устанавливались на уровне субъекта. Если будет еще и лицензирование, то многих негативных моментов удастся избежать.

— Да, вроде бы как трудная история, но ведь, если перевести всю эту ситуацию на политический уровень, то получается, что есть власть, есть люди, между которыми образовалась такая прослойка, из-за, мягко говоря, деятельности которой плохо всем. И власти, и людям, которые, являются электоратом.

— Да, получается так. Но надо совершенствовать законодательство и жителям занимать более активную позицию. Тогда ситуацию можно изменить.