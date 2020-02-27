Следствие в четвертый раз не увидело преступления в охоте на территории нацпарка

Уголовное дело о незаконной охоте в национальном парке "Самарская Лука" прекращено в четвертый раз. Соответствующее постановление в региональном управлении Следственного комитета вынесли 10 февраля со ставшей уже традиционной для этого дела формулировкой "за отсутствием состава преступления".
Напомним, предыдущие три постановления отменяла прокуратура. Как сообщили в прокуратуре области, последнее постановление пока изучается, на это у надзорного органа есть две недели.
Уголовное дело было раскручено из эпизода с задержанием в январе 2018 г. около поселка Винновка задержали двух госинспекторов нацпарка, при которых имелось оружие, а в санях снегохода лежала туша кабана.
К правоохранителям попала флешка с видео- и фотоматериалами, записанными одним из госинспекторов. Он сам фиксировал эпизоды охоты — на видео попали десятки убитых животных. Эти материалы активисты опубликовали в Youtube.
Позднее свидетели из числа работников парка заявили, что охоты проводились систематически, а задачи по отстрелу животных на мясо, оборудованию вышек, сидоки и подкормочных площадок якобы ставил замдиректора нацпарка Валерий Овчинников.
Также напомним, фигурантом уголовных дел стал и теперь уже бывший директор нацпарка Александр Губернаторов. Сообщалось, что его подозревают в шести преступлениях по статьям ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Местные активисты связывают такую настойчивость следствия в прекращении уголовного дела со связями покровителей его фигурантов в правоохранительных органах. По информации источников, высокопоставленные силовики были замечены в совместных охотах с членами так называемой Батайкинской ОПГ, в частности в подконтрольном ей охотхозяйстве.