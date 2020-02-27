Следствие в четвертый раз не увидело преступления в охоте на территории нацпарка

Уголовное дело о незаконной охоте в национальном парке "Самарская Лука" прекращено в четвертый раз. Соответствующее постановление в региональном управлении Следственного комитета вынесли 10 февраля со ставшей уже традиционной для этого дела формулировкой "за отсутствием состава преступления".

Напомним, предыдущие три постановления отменяла прокуратура. Как сообщили в прокуратуре области, последнее постановление пока изучается, на это у надзорного органа есть две недели.

Уголовное дело было раскручено из эпизода с задержанием в январе 2018 г. около поселка Винновка задержали двух госинспекторов нацпарка, при которых имелось оружие, а в санях снегохода лежала туша кабана.

К правоохранителям попала флешка с видео- и фотоматериалами, записанными одним из госинспекторов. Он сам фиксировал эпизоды охоты — на видео попали десятки убитых животных. Эти материалы активисты опубликовали в Youtube.

Возбуждено уголовное дело по факту охоты инспекторов "Самарской Луки" В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на территории "Самарской Луки", в которой, по версии полиции, участвовали госохотинспекторы нацпарка. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщил начальник Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте Руслан Пантелеев.

Позднее свидетели из числа работников парка заявили, что охоты проводились систематически, а задачи по отстрелу животных на мясо, оборудованию вышек, сидоки и подкормочных площадок якобы ставил замдиректора нацпарка Валерий Овчинников.

Также напомним, фигурантом уголовных дел стал и теперь уже бывший директор нацпарка Александр Губернаторов. Сообщалось, что его подозревают в шести преступлениях по статьям ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Местные активисты связывают такую настойчивость следствия в прекращении уголовного дела со связями покровителей его фигурантов в правоохранительных органах. По информации источников, высокопоставленные силовики были замечены в совместных охотах с членами так называемой Батайкинской ОПГ, в частности в подконтрольном ей охотхозяйстве.