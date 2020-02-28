"Больверку" не удалось отстоять госконтракт с Росморпортом

Арбитражный суд Москвы отказал ООО "Больверк" в иске о признании незаконным отказа ФГУП "Росморпорт" от государственного контракта, по условиям которого самарское ООО "Больверк" обязалось построить международный морской терминал в Пионерске Калининградской области, пишет "КоммерсантЪ". Исковое заявление принято к производству в декабре прошлого года. В текущем месяце оглашена резолютивная часть судебного решения.

Напомним, стороны заключили контракт в 2017 году. Стоимость договора составила 7,4 млрд руб. Гарантом сделки выступил АктивКапитал банк (АКБ). К работам самарская компания приступила в феврале 2018 г., а в марте ЦБ РФ отозвал у АКБ лицензию на осуществление банковской гарантии. В 2019 г. строительство морского терминала заморозилось. Летом 2019 г. возник иск о банкротстве "Больверка". Истцом выступило ООО "Стройинвестпроект". В сентябре того же года сайт правительства Калининградской области перестал транслировать строительство порта. Еще через месяц стало известно, что государственное предприятие отказалось от контракта. В декабре СУ СКР сообщило, что руководство "Больверка" заподозрили в мошенничестве. Уголовное дело возбудили по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Силовики задержали троих руководителей бывшего подрядчика Росморпорта. По данным источников издания, ими оказались Сергей Шипицин, Сергей Петраков и Евгения Фрид. Как позже выяснилось, также задержан бывший первый заместитель генерального директора. Имя подозреваемого Следственный комитет не раскрывает.

По версии следователей, "Больверк" из 3,6 млрд руб. аванса потратил на строительство объекта 2 млрд рублей. Остальные 1,6 млрд руб. организация якобы перевела на счета четырех аффилированных компаний, откуда деньги ушли в пользу фирм-однодневок. "Некоторые из них представляют собой организованные группы, целью которых, предположительно, является обналичивание", — писали в следственном органе, не указывая названия организаций. В рамках дела о банкротстве временный управляющий "Больверка" — Алексей Паньшин счел, что в долгах организации помимо ее руководства могут быть виноваты: бывший председатель правления Активкапитал банка Григорий Оганесян, ООО "Спец-Альянс" и бывший собственник Андрей Анисимов, ООО "Строй-Альянс" и владелец Евгений Анисимов, ООО "Транссервис" (один из экс-собственников — Сергей Шипицин), ООО "Завод стальных шпунтовых конструкций" вместе с Маратом Бикташевым, ООО "Дирекция" с Данилой Догадовым, ООО "Спецстрой" и его прошлый владелец Артем Ярковой, ООО "Завод металлических конструкций" с Наилем Мустафиным и ООО "СК "Стройтэк" (принадлежит Сергею Шипицину). Паньшин потребовал привлечь всех к субсидиарной ответственности. Заявление рассматривается.