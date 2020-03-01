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ЖКХ и благоустройство Общество

С гололедом в Самаре боролись более 1800 дворников и 130 спецмашин

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Все службы благоустройства Самары активизировали работу по борьбе с гололедицей. В ночь с 29 февраля на 1 марта только на улично-дорожную сеть внесли около 82 тонн реагентов: "Бионорда" и песчано-соляной смеси.

Всего обработано более 2,5 тыс. кв. м. В ночную смену для расчистки от снега и наледи МП "Благоустройство" задействовало порядка 130 единиц техники. Особое внимание уделялось уборке тротуаров и площадок остановок общественного транспорта. Утром первого весеннего дня работа продолжилась, но уже с упором на ручную расчистку, которая производилась силами более 1800 дворников.

Кроме того, организована откачка талых вод в местах их скопления.

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