От УК через суд требуют восстановить газоснабжение в доме, где проживает ветеран ВОВ

Прокуратура Советского района Самары провела проверку в связи с тем, что в доме на ул. Балаковской ветеран ВОВ полгода прожила в квартире без газа и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, 16 августа 2019 г. ООО "СВГК" отключило газоснабжение в подъезде многоквартирного дома № 18а по ул. Балаковской из-за отсутствия тяги в дымоходе. Обслуживает дом ООО "ЖКС".

6 февраля дом осматривали сотрудники прокуратуры вместе с представителями ОНФ.

Прокуратура района в связи с отсутствием газоснабжения 10 февраля внесла "ЖКС" представление об устранении нарушений. Кроме того, 20 февраля надзорное ведомство направило иск в Советский райсуд с требованием обязать управляющую компанию принять меры для восстановления газоснабжения.

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары решает вопрос о компенсации жильцам квартир № 22, 25, 28, 31, 34 расходов на электроэнергию, а также приобретение водонагревателя и электрической плитки.

Помимо этого, прокурор Советского района проверит целевое использование денег, которые с жильцов дома собирали на проведение текущего ремонта в 2018 году.