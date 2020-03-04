РЖД обязали выплачивать пожизненную компенсацию самарскому инвалиду, лишившемуся ног под поездом

Сызранская транспортная прокуратура помогла 37-летнему инвалиду второй группы добиться компенсации от ОАО "РЖД" за потерю обех ног, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Травмирование мужчины подвижным железнодорожным составом на станции Октябрьск, повлекшее ампутацию ног, произошло еще в 1994 году. Однако возмещения ущерба в Октябрьском городском суде он начал добиваться лишь недавно. В марте 2019 г. в гражданское дело вступила Сызранская транспортная прокуратура.

Первая инстанция удовлетворила требования истца лишь частично, но надзорное ведомство с этим не согласилось, посчитав, что суд неверно определил процент утраты общей трудоспособности мужчины, не учел множественные повреждения взаимно отягощающие друг друга и т. д. В связи с этим прокурор принес на судебное решение апелляционное представление.

Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда согласилась с позицией транспортной прокуратуры и удовлетворила ее апелляционное представление в полном объеме.

В итоге суд взыскал с ОАО "РЖД" единовременную выплату в счет возмещения утраченного заработка за три года предшествующих подаче искового заявления и бессрочную ежемесячную компенсацию в счет возмещения утраченного заработка с последующей индексацией в установленном законом порядке.