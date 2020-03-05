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Суды Происшествия

Защита Дмитрия Сазонова пытается оспорить приговор

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Защита бывшего замначальника регуправления Росгвардии Дмитрия Сазонова подала апелляционную жалобу на приговор суда Ленинского района Самары. Этот факт подтвердил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Сазонова Дмитрий Тараборин.

Напомним, 25 июля 2018 г. Сазонова задержали после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на ОПГ "Законовские". Орлов подал заявление в ФСБ о том, что уже несколько лет носит взятки Дмитрия Сазонов за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада".

Второй эпизод в деле — получение взяток от предпринимателя, организовавшего фотосъемку в самарских роддомах.

26 февраля суд Ленинского района приговорил Дмитрия Сазонова к 12 годам лишения свободы и штрафу 220 млн рублей.

Апелляционную жалобу на приговор рассмотрит Самарский облсуд.

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