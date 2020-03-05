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Общество

В Самаре состоится общественная акция "Соединяя сердца!"

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 марта, в Самаре пройдет общественная акция "Соединяя сердца!", посвященная празднованию 6-й годовщины вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

С 13:00 до 16:00 на площади им. Куйбышева будут проходить праздничные мероприятия. Гостей ждут интерактивные, спортивные, игровые площадки, тематические выставки, арт-объекты, детская анимация, мимы в морской форме и др. У каждого участника общественной акции будет возможность ответить на вопросы блиц-викторины о Крыме и получить приятные подарки. А один из ее участников станет обладателем туристической поездки в Крым.

В концертной программе акции примут участие известные творческие коллективы и солисты Самарской области. Изюминкой программы станет выступление ансамбля песни и пляски Черноморского флота - одного из старейших военных ансамблей России, история которого насчитывает более 100 лет. Коллектив, в репертуаре которого как военно-патриотические песни, так и легкие эстрадные композиции, исполнит вокальные и танцевальные номера.

Все желающие смогут принять участие в масштабном флешмобе "Севастопольский вальс" - постановке танца под музыку знаменитой советской песни, написанной в 1955 году композитором Константином Листовым и поэтом Георгием Рублевым, которую срежиссирует профессиональный хореограф.
О программе мероприятий общественной акции будет сообщено дополнительно.

Основная идея мероприятия в 2020 году, объявленном указом президента России Владимира Путина Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - история России, сотрудничества и дружбы Самарской области и Крыма, исторически сложившиеся связи Самарской губернии с Крымом, а также значение и историческая значимость области в обороне и освобождении полуострова в годы Великой Отечественной войны.

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