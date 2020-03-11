Три попались, два остались: в Тольятти начали судить МЧСников, подозреваемых в коррупции

Недавно в суд передали дело начальника одного из отделов надзорной деятельности Сергея Нечипорука и двух его замов. Сотрудники ФСБ задержали его год назад за получение взяток. Однако дело частично развалилось еще на стадии следствия.

В Автозаводском районном суде начали рассматривать Сергея Жирова и Владимира Степанова - обоих обвиняют в получении взяток. По версии следствия, деньги мужчины брали, когда работали заместителями Сергея Нечипорука и надзирали за пожарной безопасностью в Тольятти, Жигулевске и Ставропольском районе.

Изначально следствие считало, что во главе коррупционного заговора стоял Сергей Нечипорук - предполагалось, что целое предприятие регулярно платило ему и его замам деньги, чтобы избежать неожиданных визитов пожарного надзора и штрафов за возможные нарушения.

Однако к концу расследования все вопросы к Сергею Нечипоруку "отпали". Более того, он до сих пор работает в МЧС, правда, теперь отвечает за противопожарную безопасность в Большечерниговском, Большеглушицком и Пестравском районах.

А вот его бывшие заместители из МЧС уволены и под суд пошли вместе. Как сообщил адвокат Сергея Жирова Вячеслав Земчихин, во время следствия оба подозреваемых воспользовались правом не свидетельствовать против себя. Поэтому впервые их версию произошедшего услышать можно будет в суде.

"Защита несогласна с формулировками обвинения: по нашему мнению, действия подсудимых скорее можно было бы квалифицировать как мошенничество и превышение должностных полномочий, - объяснил корреспонденту Волга Ньюс Вячеслав Земчихин. - Мой доверитель не признает вины. Мы надеемся, что суд подойдет объективно к исследованию всех доказательств".

Заседания в Автозаводском райсуде стартовали 10 марта. Сергею Жирову вменяют два эпизода получения взяток, Владимиру Степанову - пять.

По версии следствия, за отсутствие проверок со стороны МЧС платила не только кондитерская фабрика "Сласти" (с заявления от представителей этой фирмы сотрудники УФСБ России по Самарской области когда-то и начали сбор компромата на верхушку подразделения), но и АвтоВАЗ, а также управляющая компания.

Допрос свидетелей планируют начать 18 марта.