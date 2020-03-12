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Суды Происшествия

Капитана полиции не стали судить за смерть жены в Шентале

ШЕНТАЛА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд не стал рассматривать уголовное дело о доведении до самоубийства 40-летней супруги участкового Гакиля Бадертдинова в селе Шентала. Материалы вернули прокурору.

"Мы не согласны с этим решением и в ближайшие дни подадим жалобу в суд высшей инстанции", - сообщил прокурор Шенталинского района Владимир Афанасьев.

Напомним, тело 40-летней женщины обнаружили в октябре 2018 г. в колодце возле дома. По предварительной версии правоохранителей, женщина сама свела счеты с жизнью потому, что супруг - участковый в звании капитана - избивал ее.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. У погибшей остались двое детей. С полицейского взяли подписку о невыезде.

В материалах уголовного дела есть информация об SMS-переписке между супругами. По мнению следствия, сообщения также носили специфический характер, супруг предъявлял жене претензии на почве ревности.

Согласно показаниям самого Бадертдинова, жена начинала его провоцировать, а он лишь отвечал. Также известно, что незадолго до трагедии супруги расходились, но, по утверждению обвиняемого, затем они снова сошлись.

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