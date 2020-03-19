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Архитектура Культура

"Дачу со слонами" отдадут СамГТУ под архитектурную школу

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Памятник архитектуры федерального значения "Дача Константина Головкина" будет отреставрирован и переведен в собственность государства. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: twitter.com/Khinshtein

"Провели встречу с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Министр поддержал наше предложение - создать на базе "дачи со слонами" архитектурную школу СамГТУ. Для этого объект будет передан в федеральную собственность и отреставрирован. В один из самых красивых ОКН Самары вдохнем новую жизнь", - написал парламентарий в Twitter.

Напомним, ранее команда самарского Музея модерна представляла свою концепцию использования бывшей дачи купца Константина Головкина. Авторы предлагали приспособить памятник архитектуры федерального значения под музей с постоянной экспозицией, выставочными пространствами и разнообразной событийной и образовательной программой.

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