"Дачу со слонами" отдадут СамГТУ под архитектурную школу

Памятник архитектуры федерального значения "Дача Константина Головкина" будет отреставрирован и переведен в собственность государства. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Провели встречу с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Министр поддержал наше предложение - создать на базе "дачи со слонами" архитектурную школу СамГТУ. Для этого объект будет передан в федеральную собственность и отреставрирован. В один из самых красивых ОКН Самары вдохнем новую жизнь", - написал парламентарий в Twitter.

Напомним, ранее команда самарского Музея модерна представляла свою концепцию использования бывшей дачи купца Константина Головкина. Авторы предлагали приспособить памятник архитектуры федерального значения под музей с постоянной экспозицией, выставочными пространствами и разнообразной событийной и образовательной программой.