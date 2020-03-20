16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" заплатят 100 тыс. руб. за нарушения на матчах с "Тамбовом" "Спартак" интересуется двумя футболистами "Крыльев" "Крылья" проиграли "Тамбову" - 0:3 Молодежка "Крыльев Советов" не смогла доиграть матч с "Тамбовом" из-за удалений "РТ-Капиталу" не отдали здание Дома промышленности за долги "Крыльев Советов"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" заплатят 100 тыс. руб. за нарушения на матчах с "Тамбовом"

МОСКВА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 184
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил оштрафовать ФК "Крылья Советов" по итогам матчей основного и молодежного составов с "Тамбовом", сообщается на сайте РФС.

Так, по итогам встречи основных составов самарский клуб должен будет заплатить 50 тыс. руб. за скандирование зрителями оскорбительных выражений и еще 25 тыс. - за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровью.

Игра молодежных команд, в ходе которой произошло несколько потасовок, обойдется волжанам в 25 тыс. руб. "за неподобающее поведение команды". Кроме того, КДК РФС решил дисквалифицировать тренера "Крыльев Советов" Динара Шарипова на три матча Первенства России среди молодежных команд за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. За агрессивное поведение и участие в драке защитник Александр Евинов пропустит шесть матчей первенства, а Александр Нестеров не выйдет на поле в течение четырех матчей за агрессивное поведение.

Командам удалось сыграть лишь 83 минуты матча. НП "РФПЛ" рекомендовано определить дату, место и время доигровки этой встречи с сохранением счета уже сыгранной части матча.

Напомним, встречи основы и молодежки "Крыльев Советов" и "Тамбова" прошли 16 марта. Основные составы сыграли со счетом 0:3 в пользу "Тамбова".

Самарская молодежка не смогла доиграть свой матч из-за удалений, по итогам которых волжане остались на поле всемером. Матч завершился техническим поражением "Крыльев".

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5