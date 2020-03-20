"Крылья Советов" заплатят 100 тыс. руб. за нарушения на матчах с "Тамбовом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил оштрафовать ФК "Крылья Советов" по итогам матчей основного и молодежного составов с "Тамбовом", сообщается на сайте РФС.

Так, по итогам встречи основных составов самарский клуб должен будет заплатить 50 тыс. руб. за скандирование зрителями оскорбительных выражений и еще 25 тыс. - за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровью.

Игра молодежных команд, в ходе которой произошло несколько потасовок, обойдется волжанам в 25 тыс. руб. "за неподобающее поведение команды". Кроме того, КДК РФС решил дисквалифицировать тренера "Крыльев Советов" Динара Шарипова на три матча Первенства России среди молодежных команд за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. За агрессивное поведение и участие в драке защитник Александр Евинов пропустит шесть матчей первенства, а Александр Нестеров не выйдет на поле в течение четырех матчей за агрессивное поведение.

Командам удалось сыграть лишь 83 минуты матча. НП "РФПЛ" рекомендовано определить дату, место и время доигровки этой встречи с сохранением счета уже сыгранной части матча.

Напомним, встречи основы и молодежки "Крыльев Советов" и "Тамбова" прошли 16 марта. Основные составы сыграли со счетом 0:3 в пользу "Тамбова".

Самарская молодежка не смогла доиграть свой матч из-за удалений, по итогам которых волжане остались на поле всемером. Матч завершился техническим поражением "Крыльев".