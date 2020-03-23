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Происшествия

Тольяттинка пытается вызволить сына из психиатрической лечебницы

ТОЛЬЯТТИ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В прокуратуру Самарской области поступила жалоба жительницы Тольятти Людмилы К., которая добивается выписки 33-летнего сына из психиатрической лечебницы.

Женщина считает, что его слишком долго лечат потому, что пытаются скрыть халатность, допущенную сотрудницей. Больного переводят из отделения в отделение, и он жалуется, что с ним грубо обращаются.

Александра К. неоднократно привлекали у административной ответственности за мелкое хулиганство. По словам матери, он ранее уже был признан невменяемым. В конце июня 2019 г. его доставили в клинику в состоянии обострения психического заболевания. Оставленный без присмотра медперсонала он вышел из палаты и ударил медсестру по лицу. Женщина получила вред здоровью средней тяжести.

По словам больного, в тот момент он защищался от человека, который пытался выдавить ему глаза.

Через пять месяцев в Центральном райотделе полиции в отношении пациента психбольницы возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ. Была назначена психиатрическая экспертиза, тольяттинские врачи провели обвиняемому освидетельствование и вновь признали его невменяемым.

"Я считаю, что экспертизу не должно было проводить медучреждение, где работает потерпевшая, — считает адвокат Ольга Гаговская. — Но следователь мне отказала в проведении освидетельствования в областном диспансере в Самаре".

По мнению адвоката, незаконно само возбуждение дела в отношении ее подзащитного. Потому что лица, не способные осознавать характер совершаемых ими действий или оценивать их социальное значение,  не способные руководить своими действиями из-за поражения волевой сферы психики, не могут действовать умышленно или неосторожно в уголовно-правовом смысле. По ее мнению ответственность за случившееся должны нести сотрудники больницы, допустившие халатность.

"Несмотря на мои многочисленные жалобы, правоохранители не дали правовую оценку действиям потерпевшей и других сотрудников психдиспансера, — заявила мать обвиняемого. — Думаю, что налицо   халатное отношение к своим функциональным обязанностям. Такие люди не должны работать с больными. Или они ждут смертельных случаев?"

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