В Самаре вынесли приговор бывшему главврачу больницы Пирогова

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор по уголовному делу бывшего главврача самарской больницы им. Пирогова Валерия Кириллова, а также занимавших при нем должности начальника отдела кадров Анны Дорофеевой и главбуха Оксаны Рыжковой.

Напомним, их обвиняли в махинациях с деньгами медучреждения через фиктивное трудоустройство сотрудников.

"В 2015 г. главный врач дал своим подчиненным — главному бухгалтеру и начальнику отдела кадров — указание о необходимости фиктивного трудоустройства в ГБУЗ лиц, которые фактически не будут осуществлять трудовые обязанности, а полученная заработная плата за данных лиц должна будет ежемесячно передаваться ему, якобы для представительских расходов", — рассказывали в СУ СК РФ по Самарской области.

Таким образом были фиктивно трудоустроены не менее семи человек.

Дорофееву обвинили по статье "Служебный подлог". Кириллова — в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. В частности, по мнению силовиков, он сам фиктивно устроил на работу в больницу человека по фамилии Неведров. Последнему, по версии следствия, перечисляли зарплату с 15 ноября 2014 г. по 11 мая 2017 года.

Этот мужчина на самом деле работал водителем теперь уже бывшего директора ТФОМС Виктора Мокшина. Силовики думают, что Кириллов просто хотел покровительства со стороны Мокшина и мог пойти на "услугу".

Ущерб по уголовному делу составил больше 2 млн рублей.

"Подсудимых признали виновными. Кириллова приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Рыжкову и Дорофееву — к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно", — сообщили в прокуратуре Октябрьского района Самары.