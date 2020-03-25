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Уголовное дело главы самарской почты Артура Игрушкина должны направить в суд

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области закончили расследование уголовного дела бывшего директора УФПС региона - филиала ФГУП "Почта России" Артура Игрушкина. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Фото: Архив «ВН»

Первые жалобы на Артура Игрушкина подали в Генпрокуратуру и ФСБ его подчиненные. Это было еще в 2017 году.

"Летом 2016 года меня вызвал к себе Игрушкин и сказал: "У тебя есть сварщик, пусть сделает мне забор в дом". Я ему говорю, что забор наш сварщик не сможет сделать. А тот - "мне все равно, тебе поручено, выполняй", - рассказывал Волга Ньюс один из потерпевших Дмитрий Меркулов.

Затем, по словам Дмитрия, для дома, находящегося прямо напротив здания почты, понадобились плотницкие работы, погрузочно-разгрузочные, прокладка канализации и водопровода, монтаж систем отопления, доставка стройматериалов, поездки по магазинам и организациям для согласования работ... Дмитрий Меркулов рассказывал: частенько приходилось и свои деньги вкладывать. А позже к строительству дома привлекли и других сотрудников почты. Они вспоминали - работали на стройке личного дома начальника "как рабы на галерах".

После служебной проверки Игрушкина уволили. А позже сотрудники ФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Еще через некоторое время вскрылось и другое предполагаемое преступление Игрушкина.

"По версии следствия, в феврале 2017 г. директор УФПС по Самарской области - филиала ФГУП "Почта России" Игрушкин продал своей супруге служебную Toyota Camry 2009 года выпуска по заниженной цене - 180 тыс. руб., причинив организации ущерб не менее чем на 400 тыс. рублей", - рассказывали в облпрокуратуре.

Уголовное дело поступило в прокуратуру Самарской области для утверждения обвинительного заключения. Это подтвердил Волга Ньюс источник в ведомстве. Ранее адвокат Артура Игрушкина Андрей Карномазов также сообщил, что Игрушкин уже ознакомился с обвинительным заключением. В ближайшее время дело должны направить на рассмотрение в суд.
 

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